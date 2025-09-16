Case Ater Isola Sacra Io e mia figlia disabile siamo prigioniere dell’acqua
Fiumicino, 16 settembre 2025 – “Nessuno mi ascolta. Siamo segregate in casa”: è il disperato grido di aiuto di Elisa Proietti, residente delle case Ater di Isola Sacra che da molti giorni vive una situazione di disagio all’interno delle mura domestiche. Elisa abita nello stabile di via Tago 18, scala G secondo piano. Dal 28 agosto “combatte” con allagamenti continu i, per quella che è una grave criticità. Insieme a lei vive la figlia con disabilità: “Siamo sole e prigioniere dell’acqua, che continua a fuoriuscire dal lavandino del bagno e dai tubi nonostante l’abbiamo staccata”. Quello che sta vivendo Elisa, infatti, una criticità insostenibile: “ Non posso portare mia figlia a fare le cure necessarie all’ospedale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
