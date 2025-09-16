Firenze, 16 settembre 2025 – Toh, chi si rivede. Matteo Renzi. Fa un certo effetto, lo si ammette, ritrovarlo insieme a Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi Sinistra. Di più: Renzi ha insistito parecchio per esserci, nel Campo Largo. Insieme a quelli che lo hanno sempre visto come un infiltrato nel centrosinistra anche e soprattutto quando era alla guida del Pd. Magari è soltanto una strategia politica in vista delle prossime elezioni politiche, quando Renzi dovrà trovare in modo per tornare in Parlamento. Oppure pensa davvero che sia l’unico modo per battere le famigerate destre. Eugenelly Giani non poteva non accontentarlo, lui che sogna il CUA, Campo Ultra Angolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Casa Riformista non diventi Casa Vianello