Casa di Comunità | | Pronta a dicembre
C’è un cronoprogramma con scadenze precise. I lavori alla Casa di Comunità di Ponsacco termineranno entro il 31 dicembre e le attività saranno avviate entro la fine di marzo 2026 come da tempistica per le opere incluse nei finanziamenti Pnrr. Lo rende noto l’Azienda Usl Toscana nord ovest. Nel frattempo al secondo piano dell’edificio – spiega una nota – si sono trasferiti tutti i servizi che afferiscono al dipartimento di prevenzione, la medicina del lavoro, la medicina dello sport, l’igiene e sanità pubblica, la veterinaria, le vaccinazioni e il servizio di verifica macchine e impianti. Rimangono da terminare le opere al piano terra e la parte esterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: casa - comunit
San Polo d’Enza. La Casa della Comunità amplia la sua offerta. Da oggi, 1 settembre, sono attivi gli ambulatori medico e infermieristico diurni attivi 12 ore, per un servizio ancora più vicino alle persone. Inaugurata a fine gennaio dopo gli importanti interve - facebook.com Vai su Facebook
Agevolazione prima casa under 36/ Validi anche i contratti preliminari (7 dicembre 2024) - L’agevolazione sulla prima casa under 36 può essere approvata ancor prima che l’articolo 64 inerente al Sostegni- Segnala ilsussidiario.net
Prima casa e trasferimento residenza/ Attenzione a spostamenti all’estero (4 dicembre 2024) - Le agevolazioni sulla prima casa e il trasferimento della residenza devono soddisfare il requisito temporale sottoscritto dal fisco. ilsussidiario.net scrive