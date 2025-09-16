C’è un cronoprogramma con scadenze precise. I lavori alla Casa di Comunità di Ponsacco termineranno entro il 31 dicembre e le attività saranno avviate entro la fine di marzo 2026 come da tempistica per le opere incluse nei finanziamenti Pnrr. Lo rende noto l’Azienda Usl Toscana nord ovest. Nel frattempo al secondo piano dell’edificio – spiega una nota – si sono trasferiti tutti i servizi che afferiscono al dipartimento di prevenzione, la medicina del lavoro, la medicina dello sport, l’igiene e sanità pubblica, la veterinaria, le vaccinazioni e il servizio di verifica macchine e impianti. Rimangono da terminare le opere al piano terra e la parte esterna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa di Comunità:: "Pronta a dicembre"