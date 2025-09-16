Carte in tavola - Spettacolo di improvvisazione teatrale

16 set 2025

Una giuria popolare è riunita per prendere finalmente una decisione sul caso di cui stanno dibattendo da settimane  Ma cosa sta succedendo davvero nelle loro menti annoiate? Chi possono diventare e in quali mondi potremmo finire se la fantasia di ogni membro della giuria decidesse di palesarsi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Carte in tavola - Spettacolo di improvvisazione teatrale il 19 settembre 2025; Carte in tavola - Spettacolo di improvvisazione teatrale il 17 maggio 2025; “La coreografia è un menù che compongo come a tavola in un’altra vita farei il cuoco”.

