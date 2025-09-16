Carrassi auto parcheggiata di traverso sulle strisce pedonali

Baritoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto parcheggiata (in modo perpendicolare alla carreggiata) sulle strisce pedonali. E' la segnalazione di un cittadino che arriva da via Cagnazzi, quartiere Carrassi. "Ci vuole una buona dose di educazione per parcheggiare in questa maniera - il commento che accompagna lo scatto - mai che si. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: carrassi - auto

Carrassi, auto parcheggiata (di traverso) sulle strisce pedonali :: Segnalazione a Bari.

Auto parcheggiata al sole, ecco i dieci oggetti che non andrebbero mai lasciati nell'abitacolo: «Rischio incendi» - Con l'arrivo del caldo e delle alte temperature, lasciare l'auto parcheggiata al sole può diventare un rischio se non si adottano alcune precauzioni. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Carrassi Auto Parcheggiata Traverso