Carrarese-Avellino via alla prevendita per il settore ospiti

L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Carrarese – Avellino che verrà disputata domenica 21 settembre 2025 alle ore 15:00 e valevole per la 4^ giornata del campionato di serie B, partirà questo pomeriggio, martedì 16 settembre 2025, alle ore 16:00 la prevendita per il settore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

