Caro scuola in Toscana aumentano i prestiti per l’istruzione | richieste sopra la media nazionale
Firenze, 16 settembre 2025 – E’ un mese difficile per le famiglie toscane, alle prese con il caro-scuola. A tal punto che sono sempre di più coloro che ricorrono ai prestiti per pagare le spese dell’istruzione, che siano legate alla frequenza di scuole dell’obbligo, superiori, università o istituti di formazione. Secondo l’ultima indagine di Facile.it e Prestiti.it, infatti, nell’ultimo anno l’importo medio richiesto nella regione per coprire questo genere di spese è stato pari a 7.087 euro, il 3,9% in più rispetto al 2024 e ben il 2,5% oltre la media nazionale, ferma a 6.916 euro. L’aumento delle richieste si lega anche al rincaro del materiale scolastico: le associazioni dei consumatori stimano una spesa che in alcuni casi può superare i 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
