Carlo Ciccioli | Una regione rinata E non ci fermiamo
Qui centrodestra, verso le elezioni regionali. Per Fratelli d’Italia, ecco l’europarlamentare marchigiano Carlo Ciccioli. Ciccioli, rush finale della campagna elettorale. Sensazioni? "Buone, sono ottimista. C’è entusiasmo e la consapevolezza di avere trasformato anni difficili in un percorso di rinascita. Abbiamo affrontato pandemia, ricostruzione post-sisma praticamente ferma e alluvioni, ma i risultati ci rendono orgogliosi: siamo primi in Italia nell’uso degli Fse e terzi per il Fesr, con investimenti per 130 milioni di cofinanziamento regionale. Cifra senza uguali. I risultati sono il frutto di scelte precise, impegno, visione e politiche concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oggi ad Ancona ho partecipato alla presentazione ufficiale di tutti i candidati di Fratelli d’Italia per la regione Marche, insieme al nostro Governatore Francesco Acquaroli, all’Eurodeputato Carlo Ciccioli, al Sottosegretario Albano ed alla Senatrice Leonardi. U - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Ciccioli: Una regione rinata. E non ci fermiamo; Elezioni 2020, Fratelli d’Italia cresce: entrano Livi e D’Alessandro «Da Macerata parte la riscossa.
Ciccioli (FdI), regione adriatico ionica recuperi centralità - "Dobbiamo ridare all'area adriatico ionica un ruolo centrale nella geopolitica del futuro. Riporta ansa.it
Ricci, Ciccioli (FdI): "Il caso dell'avviso di garanzia l'emblema della parabola del Pd" - Carlo Ciccioli, eurodeputato di Fratelli d’Italia, nato ad Ancona nel 1952, consigliere Regionale delle Marche ininterrottamente dal 1985 al 2006, oltreché portavoce del partito nelle Marche, conosce ... Si legge su affaritaliani.it