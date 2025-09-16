Qui centrodestra, verso le elezioni regionali. Per Fratelli d’Italia, ecco l’europarlamentare marchigiano Carlo Ciccioli. Ciccioli, rush finale della campagna elettorale. Sensazioni? "Buone, sono ottimista. C’è entusiasmo e la consapevolezza di avere trasformato anni difficili in un percorso di rinascita. Abbiamo affrontato pandemia, ricostruzione post-sisma praticamente ferma e alluvioni, ma i risultati ci rendono orgogliosi: siamo primi in Italia nell’uso degli Fse e terzi per il Fesr, con investimenti per 130 milioni di cofinanziamento regionale. Cifra senza uguali. I risultati sono il frutto di scelte precise, impegno, visione e politiche concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carlo Ciccioli: "Una regione rinata. E non ci fermiamo"