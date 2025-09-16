Carceri altro che chiacchiere | soldi sul piatto Nordio stanzia 3 mln di euro per la formazione dei detenuti in Fvg
Dopo l’intervento di circa 680 mila euro a favore dell’esecuzione penale esterna, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, stanzia per la Regione Friuli-Venezia Giulia nuove risorse per oltre 3 milioni di euro per la formazione professionale dei detenuti e lo sviluppo di competenze in laboratori realizzati e attrezzati allo scopo. Continua e si rafforza così l’azione sinergica con il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Carceri, Nordio stanzia 3 mln di euro per la formazione dei detenuti in Fvg. Si offriranno nuove opportunità ai detenuti di apprendere una professione nei laboratori di panificazione, pasticceria e gelateria, oltre che in attività legate alla coltivazione con la possibilità di realizzare piccole produzioni come tè, spezie e altro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
