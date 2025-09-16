Carabinieri in pensione a supporto della Procura | il patto
Tempo di lettura: < 1 minuto Si rinnova per un altro anno il Protocollo di Intesa tra la Procura della Repubblica di Avellino, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino per l’impiego di 10 volontari dell’Associazione nella attività di supporto, in particolare quelle amministrative, della Procura di Avellino. La firma alla presenza del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino Fabio Benigni e la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Mercogliano, il luogotenente Bruno Ronca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
