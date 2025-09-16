Carabinieri fermano un' auto | trovati 50 kg di rame rubato da un' azienda

L'automobile sospetta, parcheggiata nei pressi di un'azienda da tempo inattiva, non è sfuggita all'occhio attento dei carabinieri. Durante un controllo di routine nel territorio di Capriano del Colle, una pattuglia dei militari di Bagnolo Mella l'ha notata e ha deciso di procedere a una verifica. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

