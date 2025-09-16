C’è qualcosa di magico nella cappa: un capo che porta con sé un’aura di mistero, potere e femminilità, attraversando epoche e stili senza mai davvero uscire di scena. Un tempo alleata dei cavalieri e dei nobili, amata dalle dive di Hollywood e dalle eroine letterarie, oggi la cappa torna a prendersi il centro della scena, trasformandosi nel capospalla più desiderato dell’autunno-inverno 2025-2026. Sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, le cappe hanno sfilato in ogni versione possibile: lunghe e drammatiche, mini e scattanti, in lana bouclé, cashmere o addirittura in materiali tecnici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cappa mania: il ritorno del mantello più chic dell’autunno-inverno