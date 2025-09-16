Cappa mania | il ritorno del mantello più chic dell’autunno-inverno

C’è qualcosa di magico nella cappa: un capo che porta con sé un’aura di mistero, potere e femminilità, attraversando epoche e stili senza mai davvero uscire di scena. Un tempo alleata dei cavalieri e dei nobili, amata dalle dive di Hollywood e dalle eroine letterarie, oggi la cappa torna a prendersi il centro della scena, trasformandosi nel capospalla più desiderato dellautunno-inverno 2025-2026. Sulle passerelle di New York, Londra, Milano e Parigi, le cappe hanno sfilato in ogni versione possibile: lunghe e drammatiche, mini e scattanti, in lana bouclé, cashmere o addirittura in materiali tecnici. 🔗 Leggi su Amica.it

La cappa è il nuovo must di stagione: storia, stilisti e look da copiare.

