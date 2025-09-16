Capitanata tra pomodori che bruciano al sole e coltivazioni invernali | la siccità non allenta la presa

La campagna agraria della Capitanata torna a respirare un sospiro carico d’ansia. Sono in molti, quest’anno, ad aver rinunciato a mettere a dimora il pomodoro a causa della siccità che ha reso i suoli aridi e le riserve idriche sempre più scarse. Per chi ce l’ha fatta, è tempo di raccogliere gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Capitanata tra pomodori che bruciano al sole e coltivazioni invernali: la siccità non allenta la presa; Crisi nera per l’oro rosso di Capitanata. La campagna del pomodoro arretra in provincia di Foggia: Il caldo brucia le piante”.

