Ci sarà anche la Piccola Atene tra le finaliste in lizza per il titolo di capitale dell’arte contemporanea 2027? Il responso del Ministero della cultura, atteso nella giornata di ieri, probabilmente arriverà oggi. Il sogno continua, insomma, anche perché su sei città selezionate saranno cinque ad accedere alla finale, con il titolo che verrà assegnato entro fine ottobre. Una sola città, infatti, verrà eliminata dalla "rosa" delle prescelte di cui fanno parte Alba, Chioggia, Foligno-Spoleto (in forma aggregata), Pietrasanta, Termoli e Varese-Gallarate (in forma aggregata). Nel frattempo altri tre "fans" di Pietrasanta annunciano tutto il loro sostegno alla candidatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale dell’arte 2027. La città sogna la finale