Capalbio capitale del cinema italiano dal 25 al 28 settembre 2025 Premio all’accellenza cinematografica ad Aurelio De Laurentiis

Conto alla rovescia per il Capalbio Film Festival sotto la direzione artistica di Steve Della Casa, Daniele Orazi e Carlo Alberto Pratesi direttore Giornata della Sostenibilità Ambientale Capalbio capitale del cinema italiano dal 25 al 28 settembre 2025. Premio allaccellenza cinematografica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Uno sguardo sul cinema al Capalbio Film Festival - È in corso, fino a domenica 22 settembre, la terza edizione del Capalbio Film Festival che si è aperta ieri, madrina Margherita Buy, con La vita accanto di Marco Tullio Giordana, presente insieme alle ... Secondo ilgiornale.it

Il Capalbio film festival premia Aurelio De Laurentiis - Sarà Aurelio De Laurentiis il protagonista della serata inaugurale della IV edizione del Capalbio film festival in programma dal 25 al 28 settembre a Capalbio (Grosseto). Da ansa.it

