Capalbio capitale del cinema italiano dal 25 al 28 settembre 2025. Premio all’accellenza cinematografica ad Aurelio De Laurentiis

Conto alla rovescia per il Capalbio Film Festival sotto la direzione artistica di Steve Della Casa, Daniele Orazi e Carlo Alberto Pratesi direttore Giornata della Sostenibilità Ambientale Capalbio capitale del cinema italiano dal 25 al 28 settembre 2025. Premio all’accellenza cinematografica. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dal 25 al 28 settembre torna la IV edizione del Capalbio Film Festival: 4 giorni di cinema, arte e sostenibilità nel cuore della Maremma Margherita Buy madrina del festival Aurelio De Laurentiis – Premio all’Eccellenza Cinematografica ? Stefano Bise Vai su Facebook
Capalbio 2025, apertura con la madrina Margherita Buy; AL VIA DAL 25 AL 28 SETTEMBRE LA IV EDIZIONE DI CAPALBIO FILM FESTIVAL; Darkside Maremma: due giornate di cinema dedicate a Umberto Lenzi.
Nuovo cinema Tirreno: ecco tutti i film del weekend - Ecco i prossimi film al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, nel comune di Capalbio, in provincia di Grosseto. Riporta grossetonotizie.com
Il Capalbio film festival premia Aurelio De Laurentiis - Sarà Aurelio De Laurentiis il protagonista della serata inaugurale della IV edizione del Capalbio film festival in programma dal 25 al 28 settembre a Capalbio (Grosseto). Scrive ansa.it