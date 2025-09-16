Caos motorini ad Annone Brianza | scatta il coprifuoco
Stop al caos dei motorini. Il sindaco di Annone di Brianza Luca Marsigli ha firmato l'ordinanza dello scorso 13 settembre che introduce il divieto di circolazione per ciclomotori e motocicli dalle ore 20:00 alle 6:00 del mattino successivo. Il provvedimento, valido fino al 31 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
