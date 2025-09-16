Cantieri nell’asilo nido | Dovevano terminare nell’estate del 2024 Il Comune si difende

Primo giorno di scuola: momento magico. Emozioni che si intrecciano tra curiosità, entusiasmo e un pizzico di timore. E’ un giorno che resta impresso nella memoria, ma dietro l’angolo spuntano problemi con i trasporti scolastici, con i cantieri aperti negli edifici, con insegnanti che mancano. Non potevano mancare anche le polemiche politiche. Il gruppo di minoranza di centro sinistra Pontremoli Più attacca l’amministrazione comunale per i cantieri ancora aperti all’asilo nido per un progetto di ampliamento finanziato dai fondi Pnrr per 1 milione e 200mila euro. Lavori che devono realizzare un collegamento tra l’asilo nido ’Filippi Bisciotti’ e la scuola primaria ’Giulio Tifoni’ consentendo anche il trasferimento della scuola materna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

