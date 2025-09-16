Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ' ' dove tutto è iniziato' ' | fan in delirio
Can Yaman incontra le sue fan a Napoli e, per l'occasione, pubblica uno scatto dove nel 2019 ha iniziato a pensare di rimanere in Italia per lavorare. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: yaman - torna
Torna "Sandokan" con Can Yaman: le prime immagini della nuova serie
“Sandokan”, le prime immagini della serie tv con Can Yaman: la Tigre della Malesia torna a ruggire su Rai 1
Sandokan torna in tv: il trailer debutta al festival di Riccione con Can Yaman protagonista
Ig storia di Tiziana che riporta la notizia dell'Ansa: Domenica 31 agosto ,torna la nuova edizione del Filming Italy Venice Award, in cui Tiziana Rocca, annuncerà tutti i premiati di quest'anno. a Can Yaman il Filming Italy International Award; - X Vai su X
Viola come il Mare 3 andrà in onda nel 2026 su Canale 5. Francesca Chillemi torna a Palermo nei panni di Viola Vitale. Nella terza stagione non c’è più Can Yaman, ma il nuovo protagonista Rodrigo Guirao Diaz #violacomeilmare #violacomeilmare3 #franc - facebook.com Vai su Facebook
Can Yaman torna in palestra, si prepara per la seconda stagione di Sandokan?; Torna in tv una nuova serie di Sandokan, protagonista l'attore turco Can Yaman; VIDEO | Can Yaman torna su Canale 5 con il kolossal ‘Il turco’.
Can Yaman pronto al matrimonio con Sara Bluma: «Presto le chiederò la mano». La proposta e il precedente con Diletta Leotta - Nemmeno il tempo di annunciare la relazione, che già si parla di nozze tra Can Yaman e Sara Bluma. Si legge su leggo.it
Can Yaman, ‘Sandokan è il ruolo della mia vita’ - E per me, essere straniero, ed essere stato scelto per un ruolo così importante per ... Secondo ilnapolionline.com