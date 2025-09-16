Campos sull' addio di Donnarumma | Voleva un ingaggio da vecchio PSG
Parigi, 16 settembre 2025 – Nell'ultima sessione di calciomercato, uno dei trasferimenti più eclatanti è stato il passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain al Manchester City. L'affare si è concretizzato nelle ultime ore di mercato, dopo che il club francese ha messo alla porta l'estremo difensore azzurro, decisione che ha suscitato grande clamore. Donnarumma, infatti, era reduce da una stagione da protagonista, culminata con la vittoria della Champions League. Il suo contratto con il club parigino sarebbe scaduto nel giugno dell'anno successivo: dopo il Mondiale per club ci sono stati dei contatti tra la dirigenza del Paris Saint-Germain e il suo entourage per il rinnovo, ma i dialoghi si sono subito interrotti e il club campione d'Europa in carica ha deciso di puntare su Lucas Chevalier. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Luís Campos sull'addio di Donnarumma: "Chiedeva uno stipendio da @PSG_inside di prima, ma ora la stella è il club, l'intero gruppo. La stabilità del club non cambierà in base a un giocatore che vuole essere diverso" - X Vai su X
