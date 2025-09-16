Campobasso giovane fermata dopo la fuga | dove nascondeva i 20 grammi di droga tra eroina e cocaina

Giovane arrestata a Campobasso per spaccio: trasportava droga da Foggia e tentava la fuga. Operazione della Squadra Mobile. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Campobasso, giovane fermata dopo la fuga: dove nascondeva i 20 grammi di droga tra eroina e cocaina

In questa notizia si parla di: campobasso - giovane

E' stato fermato e identificato il giovane tifoso della Torres che, la sera del 30 agosto, mentre al termine della gara "Campobasso-Torres" si allontanava dallo stadio Molinari su un minivan con altri sostenitori della squadra sarda, si era reso responsabile del la - facebook.com Vai su Facebook

Coppia fermata al terminal di Campobasso con 100 grammi di eroina, scatta l'arresto; Aeroporto d'Abruzzo più vicino al Molise: nuovo collegamento diretto con Campobasso e Termoli; Due nuovi arresti per droga da parte della Polizia di Campobasso.

Trentino, ragazza di 15 anni investita e uccisa da un camion alla fermata del bus: stava andando a scuola - Una ragazza di 15 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in val Rendena, in Trentino. Lo riporta ilmattino.it

Matilda, 15 anni: investita e uccisa da un camion alla fermata del bus mentre andava a scuola - Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per la ragazza non c'è stato nulla da fare ... Da msn.com