Firenze, 16 settembre 2025 – Immaginazione, relazione, formazione, comunità ed esperienze molteplici: queste le parole chiave del nuovo anno accademico 2526 per la Scuola Teatrodante Carlo Monni che inaugura il 22 settembre 2025 con due lezioni gratuite di prova. La scuola è stata presentata alla città, insieme alla Stagione teatrale, dove per la prima volta il teatro è uscito in piazza a Campi Bisenzio con presenze di oltre 350 persone e 20 associazioni del territorio, video proiezioni artistiche e musica. Dalla sezione Teatro in Gioco, pensata per i bambini dai 3 ai 5 ann i con la docente Cristina Pelissero, fino ai percorsi più avanzati per ragazzi e adulti con Valentina Cappelletti, Luisa Cattaneo, Gabriele Giaffreda, Ivan Periccioli, Francesco Grossi, Adelaide Mancuso e Vania Rotondi: la nuova stagione della Scuola di Teatro si presenta come un laboratorio vivo, plurale e inclusivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campi, al via ‘Apriti Sesamo. Entra nella magia’: il nuovo anno accademico del Teatrodante