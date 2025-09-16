Campania via libera al fondo per scuole vandalizzate

Nuovo fondo regionale a sostegno delle scuole colpite da atti vandalici e furti. È quanto dispone la Giunta della Campania, che ha recepito la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale lo scorso 19 marzo. L’atto impegna la Regione a garantire un sostegno stabile alle comunità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Contratti di Sviluppo e “Zes” in Campania. Via libera da Accordo di Programma e Decreto. - Varati oggi due provvedimenti di fondamentale importanza per lo sviluppo produttivo della Campania e del Mezzogiorno: l'Accordo di Programma Quadro sui Contratti di sviluppo e il Decreto sul ... Segnala regione.campania.it

Campania, al via Fondo Basket Eque - Fino a 50 milioni di interventi dedicati alle PMI - Parte in Campania una nuova misura a supporto delle imprese di piccola e media dimensione che vogliono crescere anche sui mercati internazionali. regione.campania.it scrive