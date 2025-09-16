Campania elezioni regionali | si vota il 23 e il 24 novembre

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Lo ha deciso il governatore uscente Vincenzo De Luca, che doveva comunicare entro oggi, 16 settembre, la data del voto. In . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Campania, elezioni regionali: si vota il 23 e il 24 novembre

In questa notizia si parla di: campania - elezioni

Elezioni regionali in Campania: cala il sipario sul terzo mandato per De Luca

Regionali 2025, De Luca chiede un "breve rinvio" delle elezioni in Campania

Regione Campania, dopo lo stop al terzo mandato De Luca chiede il rinvio delle elezioni

Tra politica e attualità si avvicinano le elezioni in Campania. STASERA ALLE 22.30 I PRIMI DUELLI ELETTORALI Al via la nuova stagione di Centro Direzionale su Prima Tivvù – Canale 17 Elezioni regionali sempre più vicine, con un quadro ancora inc - facebook.com Vai su Facebook

Economia, sicurezza, elezioni: la convention di Fratelli d'Italia a Paestum https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/convention-fratelli-d-italia-paestum-6c119090-b0bf-4712-b53e-2b5a69bf67a0.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. - X Vai su X

Regionali in Campania, si vota il 23 e 24 novembre; Elezioni Regionali 2025: sette Regioni al voto, ecco date e candidati ma ci sono ancora scenari aperti; Elezioni regionali 2025, decisa la data del voto in Campania.

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia - Il governatore uscente De Luca ha scelto la data delle prossime Elezioni Regionali: si vota nel giorno del 45esimo anniversario del terremoto d'Irpinia ... Lo riporta fanpage.it

Regionali Campania, arriva la decisione: si vota il 23 e il 24 novembre - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Riporta msn.com