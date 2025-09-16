Campania elezioni regionali | si vota il 23 e il 24 novembre

Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Lo ha deciso il governatore uscente Vincenzo De Luca, che doveva comunicare entro oggi, 16 settembre, la data del voto.   In . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

campania elezioni regionali votaIn Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia - Il governatore uscente De Luca ha scelto la data delle prossime Elezioni Regionali: si vota nel giorno del 45esimo anniversario del terremoto d'Irpinia ... Lo riporta fanpage.it

campania elezioni regionali votaRegionali Campania, arriva la decisione: si vota il 23 e il 24 novembre - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Riporta msn.com

