Campania elezioni regionali il 23 e 24 novembre | ufficiale la decisione di De Luca

NAPOLI 16 SETTEMBRE 2025 – Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Lo ha stabilito il governatore uscente Vincenzo De Luca, che aveva tempo fino a mezzogiorno di oggi per scegliere la data tra il 16-17 e il 23-24 novembre. La decisione conferma la finestra elettorale più tardiva, con conseguente apertura della campagna elettorale nelle prossime settimane. L'articolo proviene da PRIMACAMPANIA. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Campania, elezioni regionali il 23 e 24 novembre: ufficiale la decisione di De Luca

In questa notizia si parla di: campania - elezioni

