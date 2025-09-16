Campania approvata mozione per sospendere rapporti con Israele Cammarano M5S | Invitiamo governo Meloni a fare lo stesso stop a genocidio a Gaza

La Campania chiede al governo di sospendere ogni rapporto con Israele, Cammarano (M5S): "Stop al genocidio a Gaza, non possiamo rimanere indifferenti" Anche la Regione Campania ha approvato all'unanimità (ma senza la destra in aula) la mozione per sospendere i rapporti con Israele. Il promoto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

