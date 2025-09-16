Campania al voto | elezioni regionali fissate per il 23 e 24 novembre

Il presidente uscente Vincenzo De Luca ha sciolto le riserve optando per la seconda finestra utile: urne per le elezioni regionali in Campania aperte in due giornate, domenica e lunedì, per il rinnovo del Consiglio e della Giunta.  La Campania si prepara a tornare alle urne. Le elezioni regionali per il rinnovo del presidente della . 🔗 Leggi su 2anews.it

Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date; Elezioni Regionali Campania, si vota il 23 e 24 novembre; Campania al voto, ma per le regionali il centrodestra non ha ancora un candidato.

