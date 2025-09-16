VALTIBERINA Urge una cabina di regia per i Cammini di Francesco. Questo, in sintesi, il contenuto principale emerso al termine del convegno "Le Vie di Francesco Cammino culturale europeo, prospettive di sviluppo", tenutosi nella sala conferenze della biblioteca comunale e organizzato dal presidente del consiglio comunale, Antonello Antonelli, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e alla presenza del sindaco. Subito dopo l’introduzione e i saluti, è intervenuto il vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca, delegato della Conferenza Episcopale toscana per i cammini, che ha posto l’accento su tutte le sfaccettature della vita di San Francesco, della testimonianza della sua opera e dei suoi pellegrinaggi, ancora oggi patrimonio determinante per credenti e non. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cammini di Francesco: "Serve una cabina di regia per guardare al futuro"