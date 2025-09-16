Cammini di Francesco | Serve una cabina di regia per guardare al futuro

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VALTIBERINA Urge una cabina di regia per i Cammini di Francesco. Questo, in sintesi, il contenuto principale emerso al termine del convegno "Le Vie di Francesco Cammino culturale europeo, prospettive di sviluppo", tenutosi nella sala conferenze della biblioteca comunale e organizzato dal presidente del consiglio comunale, Antonello Antonelli, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e alla presenza del sindaco. Subito dopo l’introduzione e i saluti, è intervenuto il vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca, delegato della Conferenza Episcopale toscana per i cammini, che ha posto l’accento su tutte le sfaccettature della vita di San Francesco, della testimonianza della sua opera e dei suoi pellegrinaggi, ancora oggi patrimonio determinante per credenti e non. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cammini di francesco serve una cabina di regia per guardare al futuro

© Lanazione.it - Cammini di Francesco: "Serve una cabina di regia per guardare al futuro"

In questa notizia si parla di: cammini - francesco

Tra Assisi e la Santa Casa. Ecco l’antica Via Lauretana. I Cammini di San Francesco nella "Terra dei Fioretti"

Cammini di Francesco: Serve una cabina di regia per guardare al futuro; Vie di Francesco: la cabina di regia il primo passo fondamentale; Le Vie di Francesco, in un convegno con relatori illustri.

Al via il Festival dei Cammini di Francesco 2025: gli appuntamenti dal 29 maggio al 2 giugno - Arezzo, 26 maggio 2025 – Al via il Festival dei Cammini di Francesco 2025: gli appuntamenti dal 29 maggio al 2 giugno Entra nel vivo il Festival dei Cammini di Francesco 2025. Da lanazione.it

Festival dei Cammini di Francesco. Il concerto di Nada in piazza Berta - SANSEPOLCRO Al via la nona edizione del Festival dei Cammini di Francesco, organizzato come sempre da Fondazione Progetto Valtiberina. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Cammini Francesco Serve Cabina