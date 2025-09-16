Camminata benefica per Casa di Iris e risottata

Domenica 21 settembre 2025 si terrà la settima edizione della camminata benefica a favore dell’Hospice “Casa di Iris” di Piacenza.La manifestazione prenderà il via dalle ore 7.30 alle ore 9.00 con partenza dalla sede dell’Hospice in via Bubba 100. Sono previsti due percorsi ad anello, di 5 e 10. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

