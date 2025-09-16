Camion rimasti per ore davanti al porto caos traffico in tutto il centro di Salerno

16 set 2025

Giornata di caos a Salerno, dove lunghe code si sono formate in via Ligea, lungo il Viadotto Gatto, nei pressi dell'uscita autostradale del centro, con ripercussioni anche in molte strade interne. Disagi in tutto il centroLa situazione peggiore nei pressi del porto, dove numerosi camion che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

