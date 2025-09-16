Camion perde il carico lungo la Telesina | strada bloccata e notevoli disagi

Tempo di lettura: < 1 minuto Disavventura questa mattina per un camionista lungo la Telesina, al km 40, nel territorio di Cerreto Sannita. Il mezzo, mentre stava percorrendo l’arteria, in direzione Caianello, ha perso il carico che stava trasportando: dei fanghi che si sono riversati sulla carreggiata. Per fortuna non ci sono stati danni alle auto che stavano sopraggiungendo ma il manto è stato completamente ricoperto impedendo il passaggio in entrambe le direzioni, causando notevoli ritardi e disagi. Sul posto il personale Anas per la pulizia del manto stradale e il ripristino della carreggiata, al fine di consentire la ripresa del flusso automobilistico in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

