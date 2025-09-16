Camion e autocisterne i veri numeri degli aiuti a Gaza
Mentre molti dibattiti internazionali si concentrano su accuse e controaccuse relative al comportamento di Israele a Gaza, emergono cifre che parlano chiaro: gli aiuti umanitari continuano ad arrivare, e nella giornata del 15 settembre risultano secondo fonti attendibili 233 camion entrati nella Striscia di Gaza per scaricare gli aiuti nel valico di Kerem Shalom, a sud della Striscia, che quindi è operativo e in grado di ricevere merci. Di questi camion, circa 70 sono stati ritirati per la distribuzione, ciò vuol dire che parte dell'aiuto sta effettivamente raggiungendo le mani di chi ha realmente bisogno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Impegni umanitari al 10 settembre: Circa 170 camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso i valichi di Kerem Shalom e Zikim. 310 camion di aiuti umanitari sono stati raccolti e distribuiti dalle Nazioni Unite e da organizzazioni internazionali.
