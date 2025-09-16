Mentre molti dibattiti internazionali si concentrano su accuse e controaccuse relative al comportamento di Israele a Gaza, emergono cifre che parlano chiaro: gli aiuti umanitari continuano ad arrivare, e nella giornata del 15 settembre risultano secondo fonti attendibili 233 camion entrati nella Striscia di Gaza per scaricare gli aiuti nel valico di Kerem Shalom, a sud della Striscia, che quindi è operativo e in grado di ricevere merci. Di questi camion, circa 70 sono stati ritirati per la distribuzione, ciò vuol dire che parte dell'aiuto sta effettivamente raggiungendo le mani di chi ha realmente bisogno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camion e autocisterne, i veri numeri degli aiuti a Gaza