il successo di demon slayer: il castello dell’infinito conquista il pubblico internazionale. Il lungometraggio dedicato a Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito ha segnato un traguardo importante nel panorama dell’animazione giapponese, grazie a un risultato di incasso senza precedenti e a una partecipazione speciale che ha attirato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. La pellicola ha riscosso un grande successo nelle sale nordamericane, consolidando la posizione della saga come fenomeno globale. risultati al box office e record storici. Nel weekend d’esordio negli Stati Uniti, il film ha raggiunto un incasso stimato di circa 70 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cameo sorprendente in Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito spiegato