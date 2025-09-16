Cambio ora | quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Un passaggio che ci regalerà un’ora di sonno in più, ma che porterà con sé giornate visibilmente più corte, con il sole che tramonterà prima. Perché cambiamo l’ora?. L’adozione dell’ora legale e del successivo ritorno all’ora solare risale alla Prima Guerra Mondiale, introdotta come misura di risparmio energetico. L’idea era (ed è ancora oggi) quella di sfruttare al meglio la luce naturale per ridurre i consumi di energia elettrica. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: cambio - spostare

Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere

Ora legale, cambia la data: quando dovremo spostare di nuovo le lancette - Quest'anno ci sono delle novità per quanto riguarda la data dell'ora legale. Come scrive diregiovani.it

ORA SOLARE 2020, tra poco LANCETTE indietro di UN'ORA, sarà per l'Ultima Volta? Ecco QUALE DECISIONE ha preso l'ITALIA - Siamo ormai entrati nella stagione autunnale, le giornate si accorciano in maniera lenta e tra circa un mese ci sarà il CAMBIO dall'ora legale a quella solare: riporteremo quindi le lancette indietro ... ilmeteo.it scrive