Cambio al vertice in questura si è insediato il nuovo vicario Antonio Turi

Reggiotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Turi è il nuovo vicario della questura di Reggio Calabria. Il funzionario, 53 anni, laureato in giurisprudenza, si è insediato ieri, come disposto dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Nato ad Amendolea, in provincia di Cosenza, nel 1992 ha vinto il concorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

