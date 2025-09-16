Cambio al vertice in questura si è insediato il nuovo vicario Antonio Turi

Antonio Turi è il nuovo vicario della questura di Reggio Calabria. Il funzionario, 53 anni, laureato in giurisprudenza, si è insediato ieri, come disposto dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Nato ad Amendolea, in provincia di Cosenza, nel 1992 ha vinto il concorso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it