Cambio al vertice | ecco il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri forestale di Frosinone

Frosinonetoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è insediato il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri forestale di Frosinone, il tenente colonnello Vitantonio Masi. Laurea in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense, Master in Sicurezza Ambientale, il tenente colonnello Masi ha comandato il NIPAAF di Frosinone per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambio - vertice

Cambio al vertice dell'ufficio marittimo di Riposto: Arturo Laudato è il nuovo comandante

Cambio al vertice della Legione carabinieri Sicilia: Del Monaco al posto di Spina

Cambio al vertice. Lascia Biavati arriva Frigerio

Cambio al vertice, arriva il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri forestale; Guardia di Finanza: cambio al vertice Toscana, Filippi nuovo comandante; Arriva a Pavia il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza: chi è il colonnello Michele Onorato.

cambio vertice nuovo comandanteCambio al vertice dei carabinieri di Sassari: Maione comandante provinciale - A Sassari i carabinieri hanno un nuovo comandante: il colonnello Antonio Maione assume il vertice del Comando provinciale. Secondo sassarioggi.it

Catanzaro, cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri: arriva il colonnello Giovanni Pellegrino - Questa mattina il nuovo Comandante Provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino , ha ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambio Vertice Nuovo Comandante