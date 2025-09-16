Cambio al vertice | ecco il nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri forestale di Frosinone
Si è insediato il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri forestale di Frosinone, il tenente colonnello Vitantonio Masi. Laurea in Giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione forense, Master in Sicurezza Ambientale, il tenente colonnello Masi ha comandato il NIPAAF di Frosinone per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: cambio - vertice
Cambio al vertice dell'ufficio marittimo di Riposto: Arturo Laudato è il nuovo comandante
Cambio al vertice della Legione carabinieri Sicilia: Del Monaco al posto di Spina
Cambio al vertice. Lascia Biavati arriva Frigerio
CAMBIO AL VERTICE DEI CARABINIERI DI BASILICATA - Luca Mennitti prende il posto di Giancarlo Scafuri. La cerimonia si e' svolta nella Caserma Lucania di Potenza - https://lecronachelucane.it/2025/09/15/cambio-al-vertice-dei-carabinieri-di-basilicata/… - X Vai su X
Cronache Social. . CAMBIO AL VERTICE DEI CARABINIERI DI BASILICATA Luca Mennitti prende il posto di Giancarlo Scafuri. La cerimonia si e' svolta nella Caserma Lucania di Potenza - facebook.com Vai su Facebook
Cambio al vertice, arriva il nuovo comandante del Gruppo Carabinieri forestale; Guardia di Finanza: cambio al vertice Toscana, Filippi nuovo comandante; Arriva a Pavia il nuovo comandante provinciale della Guardia di finanza: chi è il colonnello Michele Onorato.
Cambio al vertice dei carabinieri di Sassari: Maione comandante provinciale - A Sassari i carabinieri hanno un nuovo comandante: il colonnello Antonio Maione assume il vertice del Comando provinciale. Secondo sassarioggi.it
Catanzaro, cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri: arriva il colonnello Giovanni Pellegrino - Questa mattina il nuovo Comandante Provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino , ha ... Riporta msn.com