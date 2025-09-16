Cambio al vertice del Comando provinciale dell' Arma dei Carabinieri | dalla Sicilia il colonnello Boracchia
E' il colonnello Ivan Boracchia il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pisa, succedendo alcolonnello Mauro Izzo, trasferito a Roma presso il Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri.Appena insediato, il colonnello Boracchia ha incontrato il prefetto e le massime autorità locali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: cambio - vertice
