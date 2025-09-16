Cambiaso a Sky | Fisicamente sto bene ma è stato brutto vedere le partite da fuori Champions? Siamo pronti a dare il massimo

Cambiaso a Sky: «Fisicamente sto bene ma è stato brutto vedere le partite da fuori». Le parole dell’esterno verso Juve Borussia Dortmund. Andrea Cambiaso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida tra Juve e Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni a circa un’ora dal fischio d’inizio della partita in programma all’Allianz Stadium. CONDIZIONI – « Bene, sto bene fisicamente, è stato brutto vedere le partite da fuori, però i miei compagni – su questo non avevo dubbi – hanno combattuto, hanno lottato, abbiamo vinto due partite importanti e adesso inizia la Champions che è la competizione più bella del mondo, quindi sarà bellissimo giocare » ESORDIO IN CHAMPIONS – « Sì, siamo prontissimi, siamo pronti a dare il massimo, a lottare su ogni pallone, con umiltà, con grinta, quello che contraddistingue questa società » AMICHEVOLE – « Non c’entra niente, è un altro sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

