cambiare le regole porta danni bufera per le parole di stella fi

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Firenze e Forte dei Marmi sono l’esempio di chi ha cambiato le regole durante la stagione mettendo in difficoltà le imprese". A proferire queste parole è il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Marco Stella, puntando il dito contro l’ormai nota ordinanza del sindaco Bruno Murzi che ha limitato a 5 le feste con musica in spiaggia. Affermazione che fa sussultare il vice sindaco (oltre che uomo di fiducia del primo citadino) Andrea Mazzoni, che di FI è nientemento che il coordinatore comunale. E che dell’uscita di Stella resta basito, ribattendo con toni roventi al collega ’azzurro’: "Dichiarazione fuori luogo, non sarà certo una festa in più o in meno a creare danni al turismo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

