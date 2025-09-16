Cambia la legge 104 | tutte le novità per la richiesta i congedi e le ore di permesso

Più ore di permesso, congedo non retribuito fino a 24 mesi e novità in arrivo per la cosiddetta Legge 104. Dal primo gennaio del 2026 entreranno in vigore le modifiche introdotte dalla legge 1062025 in tema di conservazione del posto di lavoro e permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore di lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. La norma prevede un periodo di congedo non retribuito fino a 24 mesi e 10 ore in più all’anno di permesso retribuito da utilizzare per esami, analisi, visite e cure mediche. Vediamo quali sono tutte le principali novità per la Legge 104 che può essere richiesta per una propria necessità o in caso di assistenza a un familiare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

