‘Call My Agent – Italia 3’ da Argentero a Sandrelli le guest star | da novembre su Sky

MILANO – Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra & Picone: sono le nuove guest star, ciascuna nei panni di se stessa, pronte a complicare la vita degli agenti e, di conseguenza, quella dei loro assistenti, negli episodi della terza stagione di Call My Agent – Italia, la serie Sky Original remake del cult Dix Pour Cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano, che torna con i nuovi episodi da novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e che si mostra nelle prime immagini dei teaser trailer appena rilasciati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
