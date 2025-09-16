‘Call My Agent – Italia 3’ da Argentero a Sandrelli le guest star | da novembre su Sky

MILANO – Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di “Romanzo Criminale – La serie” (Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Francesco Montanari, Edoardo Pesce, Alessandro Roia, Daniela Virgilio), Miriam Leone, Ficarra & Picone: sono le nuove guest star, ciascuna nei panni di se stessa, pronte a complicare la vita degli agenti e, di conseguenza, quella dei loro assistenti, negli episodi della terza stagione di Call My AgentItalia, la serie Sky Original remake del cult Dix Pour Cent sul dietro le quinte dello showbusiness italiano, che torna con i nuovi episodi da novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e che si mostra nelle prime immagini dei teaser trailer appena rilasciati. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

