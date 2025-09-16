Call my Agent 3 ecco cosa faranno le guest star da novembre su SKy

Davidemaggio.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a novembre su Sky la terza stagione di Call my Agent Italia, la prima senza Elvira, storico personaggio interpretato da Marzia Ubaldi, scomparsa ad ottobre 2023. A rappresentare la caotica agenzia dello spettacolo restano Vittorio (Michele Di Mauro), Lea (Sara Drago) e Gabriele (Maurizio Lastrico), alle prese con tante guest star che movimenteranno i nuovi episodi. La trama e le guest di Call my Agent 3. Tra loro Luca Argentero, sfiancato dal fatto che le persone lo identifichino in Doc e gli chiedano consigli medici; Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, alle quali viene proposta la prima serie musical in assoluto, che la prima farebbe anche gratis (cosa che gli interessati agenti le consigliano di tenere per sé). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

call my agent 3 ecco cosa faranno le guest star da novembre su sky

© Davidemaggio.it - Call my Agent 3, ecco cosa faranno le guest star da novembre su SKy

In questa notizia si parla di: call - agent

Call My Agent – Italia: cosa aspettarsi dalla terza stagione della serie Sky

Call My Agent!, il film con il cast originale in arrivo nel 2026!

Call My Agent Il Film: Andréa non sarà più un agente ma una regista!

Call My Agent 3, da novembre su Sky e NOW. I teaser trailer; Call My Agent 3 con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone; Nicolas Maupas nelle nuove immagini di Call My Agent Italia, a novembre con tutte queste guest star.

call my agent 3Call My Agent - Italia 3, da Argentero a Sandrelli le guest star - Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di "Romanzo Criminale - Riporta ansa.it

call my agent 3Arriva “Call My Agent 3”, con Luca Argentero, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone - La serie Sky Original Call My Agent 3, remake del cult "Dix pour cent" sul dietro le quinte dello showbusiness italiano su Sky e NOW. Secondo iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Call My Agent 3