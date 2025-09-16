call my agent 3 ecco cosa faranno le guest star da novembre su sky

Arriva a novembre su Sky la terza stagione di Call my Agent Italia, la prima senza Elvira, storico personaggio interpretato da Marzia Ubaldi, scomparsa ad ottobre 2023. A rappresentare la caotica agenzia dello spettacolo restano Vittorio (Michele Di Mauro), Lea (Sara Drago) e Gabriele (Maurizio Lastrico), alle prese con tante guest star che movimenteranno i nuovi episodi. La trama e le guest di Call my Agent 3. Tra loro Luca Argentero, sfiancato dal fatto che le persone lo identifichino in Doc e gli chiedano consigli medici; Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, alle quali viene proposta la prima serie musical in assoluto, che la prima farebbe anche gratis (cosa che gli interessati agenti le consigliano di tenere per sé). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

