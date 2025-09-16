Call my Agent 3 ecco cosa faranno le guest star da novembre su SKy
Arriva a novembre su Sky la terza stagione di Call my Agent Italia, la prima senza Elvira, storico personaggio interpretato da Marzia Ubaldi, scomparsa ad ottobre 2023. A rappresentare la caotica agenzia dello spettacolo restano Vittorio (Michele Di Mauro), Lea (Sara Drago) e Gabriele (Maurizio Lastrico), alle prese con tante guest star che movimenteranno i nuovi episodi. La trama e le guest di Call my Agent 3. Tra loro Luca Argentero, sfiancato dal fatto che le persone lo identifichino in Doc e gli chiedano consigli medici; Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti, alle quali viene proposta la prima serie musical in assoluto, che la prima farebbe anche gratis (cosa che gli interessati agenti le consigliano di tenere per sé). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: call - agent
Call My Agent – Italia: cosa aspettarsi dalla terza stagione della serie Sky
Call My Agent!, il film con il cast originale in arrivo nel 2026!
Call My Agent Il Film: Andréa non sarà più un agente ma una regista!
"Call My Agent 3", da novembre su Sky e NOW. I teaser trailer - X Vai su X
Call my Agent - Dix pour cent diventerà un film ecco le prime anticipazioni sulla trama Luciane Buchanan non torna in The Night Agent Aggiornamenti su The Boys Messico Tutte le notizie al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Call My Agent 3, da novembre su Sky e NOW. I teaser trailer; Call My Agent 3 con Argentero, Hunziker, Ficarra e Picone; Nicolas Maupas nelle nuove immagini di Call My Agent Italia, a novembre con tutte queste guest star.
Call My Agent - Italia 3, da Argentero a Sandrelli le guest star - Luca Argentero, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, Stefania Sandrelli, il cast di "Romanzo Criminale - Riporta ansa.it
Arriva “Call My Agent 3”, con Luca Argentero, Michelle Hunziker, Ficarra e Picone - La serie Sky Original Call My Agent 3, remake del cult "Dix pour cent" sul dietro le quinte dello showbusiness italiano su Sky e NOW. Secondo iodonna.it