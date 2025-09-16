Calestano la strada provinciale chiusa al traffico in località Casaselvatica

La Strada Provinciale 15 tra Calestano e Berceto sarà chiusa al traffico in località Casaselvatica (al km 35+900) nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 settembre dalle 8.30 alle 17.30 per consentire il ripristino di un attraversamento idraulico in corrispondenza della storica frana.Dalle 17. 🔗 Leggi su Parmatoday.it