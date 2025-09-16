Calendario Mondiali canottaggio 2025 | programma orari tv streaming
Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2025, in programma a Shanghai, in Cina, da domenica 21 a domenica 28 settembre: in palio le medaglie nelle 12 specialità olimpiche, nelle 5 paralimpiche, ed in 6 non olimpiche. L’ Italia sarà al via con 15 equipaggi iscritti sulle 23 specialità in programma: la diretta tv delle Finali A sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su worldrowing.com e, per le Finali A, su Rai Play, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’intero evento. Canottaggio, definiti gli equipaggi azzurri per i Mondiali 2025 di Shanghai: 15 barche e 40 atleti in Cina CALENDARIO MONDIALI CANOTTAGGIO 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
