Calendario Europei baseball 2025 | programma orari tv streaming

Nel 2023 c’è stata una vera e propria rivoluzione nel baseball: Italia fuori nel primo girone, Paesi Bassi fuori dalla finale, Spagna e Gran Bretagna in campo per giocarsi l’ultimo atto e iberici vincitori. Ma chissà se nel 2025 sarà di nuovo così. La storia è chiara: c’è soprattutto il team olandese che vuole rifarsi di quanto non ha compiuto anni fa, con il sostegno peraltro di Rotterdam. L’Italia, che deve riscattare il nono posto del 2023, ospita il girone a Novara. E non a Senago, che in un turbinio di eventi degli ultimi giorni ha perso il diritto a organizzare il raggruppamento azzurro. Gli Europei di baseball 2025 si giocheranno da sabato 20 a sabato 27 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

