Calendario Europei baseball 2025 | programma orari tv streaming

Oasport.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2023 c’è stata una vera e propria rivoluzione nel baseball: Italia fuori nel primo girone, Paesi Bassi fuori dalla finale, Spagna e Gran Bretagna in campo per giocarsi l’ultimo atto e iberici vincitori. Ma chissà se nel 2025 sarà di nuovo così. La storia è chiara: c’è soprattutto il team olandese che vuole rifarsi di quanto non ha compiuto anni fa, con il sostegno peraltro di Rotterdam. L’Italia, che deve riscattare il nono posto del 2023, ospita il girone a Novara. E non a Senago, che in un turbinio di eventi degli ultimi giorni ha perso il diritto a organizzare il raggruppamento azzurro. Gli Europei di baseball 2025 si giocheranno da sabato 20 a sabato 27 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

calendario europei baseball 2025 programma orari tv streaming

© Oasport.it - Calendario Europei baseball 2025: programma, orari, tv, streaming

In questa notizia si parla di: calendario - europei

Europei Under 21 2025: date, calendario, risultati

Calendario Europei a squadre atletica 2025 (ex Coppa Europa): orari, programma, tv, streaming

Calendario Europei calcio femminile 2025: orari giorno per giorno, tv, streaming, accoppiamenti dai gironi alla finale

Europei di Softball, ridefinito il programma: l'Italia affronterà i Paesi Bassi alle 19; EuroBaseball25: struttura del torneo e calendario dell’Italia; Baseball, i preconvocati dell’Italia per gli Europei 2025: le prime scelte di Francisco Cervelli.

calendario europei baseball 2025Europei Baseball 2025: quando iniziano, squadre partecipanti e come funzionano - Gli azzurri debutteranno il 20 settembre nel Gruppo C, sfidando la Svizzera nel primo match. Da tag24.it

Europei 2025: salta Senago, girone qualificazione a Novara - La WBSC: “Il campo non è ancora in condizioni tali da poter ospitare un evento di questo livello. Riporta baseball.it

Cerca Video su questo argomento: Calendario Europei Baseball 2025