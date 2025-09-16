Caldo e sole | Qui l’estate non finisce mai

Caldo e sole come in piena estate, ma la spiaggia di velluto è vuota. Quello appena trascorso è stato per molti chalet il week-end di chiusura della stagione balneare: ieri stabilimenti aperti, ma la gran parte dei bar degli chalet sono chiusi. "Come ogni anno con l’inizio delle scuole e delle attività sportive pomeridiane la spiaggia è vuota – spiega Francesco Clementi, titolare dei bagni ‘Baia del Porto’ e responsabile Cna balneari – noi continueremo fino a fine mese a garantire le attrezzature perché è giusto che gli stagionali, ma anche qualche turista estemporaneo, abbia la possibilità di godersi la spiaggia fuori stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

