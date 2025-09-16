Calciomercato Inter LIVE | Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri

Internews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Indice dei Contenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com

calciomercato inter live sommer trova un nuovo sostituto ecco l8217ultima idea dei nerazzurri

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Sommer trova un nuovo sostituto? Ecco l’ultima idea dei nerazzurri

In questa notizia si parla di: calciomercato - inter

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 17 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 9 luglio 2025

Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative aggiornate al 22 luglio 2025

Inter, Calhanoglu e Sommer assieme in vacanza: il Galatasaray 'apprezza'; Inter-Feyernoord, le formazioni UFFICIALI degli ottavi di Champions League; Calciomercato Inter, caccia al vice Sommer: tutti i nomi.

calciomercato inter live sommerL’Inter si prepara all’addio di Sommer: sfida a Juve e Milan per l’erede | CM.IT - Sommer in discussione e che potrebbe perdere il posto in favore di Martinez: l'Inter lavora anche sull'erede dello svizzero sul mercato ... Da calciomercato.it

calciomercato inter live sommerInter, con Sommer è finita: a gennaio il nuovo portiere - Bayern Monaco e con diversi problemi difensivi già nel finale della passata stagione, è peggiorata. Riporta calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Live Sommer