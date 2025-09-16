Calciomercato Bologna novità importante sui rinnovi Sentite cosa ha detto Fenucci ai giornalisti

Calcionews24.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Bologna, Fenucci fa il punto: «Squadra in crescita, fiducia in Italiano e nei nuovi acquisti» Dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan nella terza giornata di Serie A 202526, il Bologna di Vincenzo Italiano continua a lavorare in vista della prossima sfida di campionato. Sabato, al Dall’Ara, arriverà il Genoa, e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato bologna novit224 importante sui rinnovi sentite cosa ha detto fenucci ai giornalisti

© Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, novità importante sui rinnovi. Sentite cosa ha detto Fenucci ai giornalisti

In questa notizia si parla di: calciomercato - bologna

Calciomercato Bologna, Ndoye verso l’addio? Occhio al pressing da parte di quella squadra

Calciomercato.com – Inter, testa a testa tra Bologna e Torino per Asllani: le ultime

Calciomercato Bologna, si avvicina l’arrivo di Immobile: fissato l’obiettivo, le cifre

calciomercato bologna novit224 importanteCalciomercato Bologna: arriva la risposta definitiva all’Al Hilal per Castro - Il club saudita aveva cercato un assalto last minute l calciomercato saudita si infiamma nelle sue ore conclusive e la Ser ... Lo riporta calcionews24.com

calciomercato bologna novit224 importanteCalciomercato Bologna, Lucumì ancora nel mirino di una big inglese. Intanto i rossoblu pensano a questa cosa - La situazione attuale Il Calciomercato Bologna si è chiuso senza colpi di scena dell’ultimo minuto per quanto riguarda Jhon Lucumí, c ... Riporta calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Bologna Novit224 Importante