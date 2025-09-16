Calcio Napoli De Laurentiis a processo per falso in bilancio | il 2 ottobre l’udienza davanti al gup

Il patron del Calcio Napoli, insieme alla società e al dirigente Andrea Chiavelli, è indagato a Roma per presunte plusvalenze fittizie relative alle operazioni Manolas e Osimhen. Al centro delle accuse i bilanci 2019-2021. È stata fissata al 2 ottobre 2025 l'udienza davanti al gup di Roma sul procedimento che coinvolge il presidente del Napoli.

REPUBBLICA - NAPOLI, DE LAURENTIIS SARÀ A MANCHESTER: SALTA LA CONFERENZA ZES; Napoli, falso in bilancio e plusvalenze fittizie: udienza preliminare per De Laurentiis il 2 ottobre per gli acquisti di Osimhen e Manolas; Calcio Napoli News - Reja a : “ Hojlund grande colpo di De Laurentiis. A Manchester sarà importante non subire gol”..

calcio napoli de laurentiisDe Laurentiis ha scelto: sarà a Manchester, non alla conferenza ZES - Giovedì c'è l'esordio Champions del Napoli nella stagione 2025- Come scrive ilnapolionline.com

calcio napoli de laurentiisNapoli, falso in bilancio e plusvalenze fittizie: udienza preliminare per De Laurentiis il 2 ottobre per gli acquisti di Osimhen e Manolas - Si terrà il prossimo 2 ottobre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ... Come scrive msn.com

