Calcio Napoli De Laurentiis a processo per falso in bilancio | il 2 ottobre l’udienza davanti al gup

Il patron del Calcio Napoli, insieme alla società e al dirigente Andrea Chiavelli, è indagato a Roma per presunte plusvalenze fittizie relative alle operazioni Manolas e Osimhen. Al centro delle accuse i bilanci 2019-2021. È stata fissata al 2 ottobre 2025 l’udienza davanti al gup di Roma sul procedimento che coinvolge il presidente del Napoli, . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, De Laurentiis a processo per falso in bilancio: il 2 ottobre l’udienza davanti al gup

In questa notizia si parla di: calcio - napoli

Dimaro, amichevole Calcio Napoli-Arezzo 0-2. Azzurri con troppi carichi di lavoro

TS – “2-3 anni e il calcio in Italia scompare. Champions al Napoli, serve…”

Dove vedere in tv Manchester City-Napoli, Champions League calcio: orario, canale, streaming

C'è un nuovo Dante a Firenze! In #FiorentinaNapoli il coro razzista dei viola trova nuove parole, nel silenzio della Lega. ?https://napolinetwork.com/editoriali/il-razzismo-contro-i-napoletani-che-il-calcio-finge-di-non-vedere/… @DiegoDeLucaX - X Vai su X

Stella del calcio mondiale finisce fuori rosaIl Napoli lo aveva cercato in estateOra vive da separato in casa - facebook.com Vai su Facebook

REPUBBLICA - NAPOLI, DE LAURENTIIS SARÀ A MANCHESTER: SALTA LA CONFERENZA ZES; Napoli, falso in bilancio e plusvalenze fittizie: udienza preliminare per De Laurentiis il 2 ottobre per gli acquisti di Osimhen e Manolas; Calcio Napoli News - Reja a : “ Hojlund grande colpo di De Laurentiis. A Manchester sarà importante non subire gol”..

De Laurentiis ha scelto: sarà a Manchester, non alla conferenza ZES - Giovedì c'è l'esordio Champions del Napoli nella stagione 2025- Come scrive ilnapolionline.com

Napoli, falso in bilancio e plusvalenze fittizie: udienza preliminare per De Laurentiis il 2 ottobre per gli acquisti di Osimhen e Manolas - Si terrà il prossimo 2 ottobre l’udienza preliminare davanti al gup di Roma per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ... Come scrive msn.com