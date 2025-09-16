Calcio in tv dieta di pesce e crioterapia | i segreti del giovane 40enne Modric
Il croato, decisivo con il Bologna, ha già fatto innamorare San Siro. Da quando è arrivato non ha lasciato nulla al caso: dall'alimentazione alla conservazione del fisico, fino allo studio degli avversari della Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
